US OPEN. Haar forehand doet amper onder voor de mannen, Chinese sensatie Zheng (20) stunt tegen Jabeur: “Ze is anders dan de rest”

De Chinese Qinwen Zheng (WTA 23), amper 20 jaar en 331 dagen oud, heeft voor een fantastische stunt gezorgd door de finaliste van vorig jaar, Ons Jabeur (WTA 5), uit te schakelen in twee sets (6-2 en 6-4). Zheng heeft een van de “zwaarste” forehands van het vrouwencircuit: met een effectbal van 2.699 omwentelingen per minuut staat ze nummer één en met 122,6 kilometer per uur haalt ze ook in de top tien voor de snelste forehandslagen.

Met de cijfers van haar forehand doet Qinwen Zheng amper onder voor de gemiddelde tennisser in het mannencircuit (ATP). De jongste Chinese speelster die een kwartfinale van een Grand Slam haalt, oogst dan ook lof van collega’s.

“Haar spel is absoluut anders dan de andere spelers tegen wie ik speelde”, zei Ons jabbeur. “Haar ballen hebben veel meer spin en zijn nogal zwaar. Ik had het daar erg moeilijk mee. Ik probeerde in de wedstrijd te blijven, maar ze gaf geen krimp. Ze heeft gewoon geweldig gespeeld.”

De 29-jarige verliezende Jabeur speelde vorig jaar nog de finale in New York.

© Getty Images via AFP

“Het was een fantastisch gevoel”, zei Zheng over het moment waarop ze het vierde matchpunt afmaakte voor een 6-2, 6-4-zege. “Ik heb het gevoel dat dit voor mij de zege van de doorbraak is.”

Qinwen Zheng is de nieuwe sensatie in het vrouwentennis. Haar voornaam is al verbasterd naar de bijnaam “‘Queenwen”, wat ze best prettig vindt.

Zheng won eerder dit jaar haar eerste titel in Palermo, bereikte de kwartfinales van het WTA 1000-tornooi in Rome en de halve finales in Abu Dhabi en is doorgedrongen tot de top twintig in de wereld. Op deze US Open schakelde ze ook al Kaia Kanepi uit. Ze verloor amper twee sets in haar vier wedstrijden.

Voor Zheng is het in haar jonge carrière de derde overwinning tegen een speelster uit de top vijf. Ze mag zich nu opmaken voor een droomaffiche in de kwartfinales tegen de winnares van de Australian Open en de nieuwe nummer één, Aryna Sabalenka. De Wit-Russische verpletterde Daria Kasatkina met 6-1 en 6-3. Een wedstrijd die de tennisfans niet mogen missen.