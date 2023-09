Communicatie van Van Quickenborne wordt steeds wankeler: “Als de beelden uitlekken, heeft hij een groot probleem”

Geen combi-wildplasser gezien en niets over het wildplassen gehoord, tot we het nieuws brachten. Hoe meer details uitlekken over de nacht van het verjaardagsfeestje van minister Van Quickenborne, hoe forser de reactie van de minister. En hoe wankeler de verdedigingslijn.

Bijzonder misnoegd was minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de avond van 23 augustus. Onder meer over de suggestie in onze krant dat hij vrijwel meteen op de hoogte was van wat drie van zijn vrienden in de nacht van zijn vijftigste verjaardagsfeest hadden uitgespookt: in beschonken toestand tegen de politiecombi urineren.

In zijn officiële reactie stelde de minister dat hij het incident vernam in het nieuws. Lees: toen onze krant zijn kabinet om een reactie vroeg. “Dat was tijdens mijn vakantie. Ik was daar ernstig door geschrokken. Ik heb dat veroordeeld. Dat is degoutant, zeker als je weet wat het doel is van die combi.” Van Quickenborne hield in eerste instantie vol dat hij niet eens wist wie de drie wildplassers in kwestie zijn. Nogmaals: niets gezien, niets gehoord.

Maandag kwam aan het licht dat er niet één keer, maar drie keer geürineerd werd tegen de combi. Diep in de nacht, bevestigen meerdere bronnen aan onze redactie, is te zien hoe de minister zelf gelijkaardige bewegingen maakt en zelf de combi opent. “Ik was niet bij de plasincidenten aanwezig en ik was daar niet van op de hoogte”, herhaalde hij maandagavond. “Dat is de enige waarheid. Al de rest is stemmingmakerij. Ik heb de politiecombi geopend en gesloten omdat die niet goed in het slot hing. Ik heb inderdaad staan lachen, heb mijn gsm bekeken om een selfie te nemen en het kan goed zijn dat ik gebaren heb gemaakt die in het licht van wat er enkele uren eerder is gebeurd tot verkeerde interpretaties kan leiden, maar die zijn niet correct.”

Bronnen dicht bij hem spreken van “guilty by association” en zeggen dat de minister niet liegt over wat hij in de dagen na de feiten wist. Anderen, die de beelden zagen, stellen dan weer dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de minister niet (meteen) op de hoogte was en noemen zijn verdedigingslijn hoogst ongeloofwaardig. De politievakbonden spreken van wandaden, NSPV eist intussen nog steeds zijn ontslag. Een goedgeplaatste bron: “Als de beelden uitlekken, en dat zal vroeg of laat gebeuren, heeft hij een groot probleem.”