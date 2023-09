Rookstopcampagne moedigt rokers aan een ‘frisse start’ te nemen

Met de campagne ‘Ga voor een frisse start’ wil Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits rokers aansporen om te stoppen met roken. De campagne loopt in september en wil rokers aanmoedigen een rookstoppoging te ondernemen. De campagne is vooral gericht op mannen tussen de 25 en 44 jaar, omdat de meeste rokers zich in deze categorie bevinden.