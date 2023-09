Papa stomverbaasd als hij ontdekt dat zoontje (5) enorme aankoop deed op Amazon: “Hij kocht zelfs een jacuzzi van 500 euro”

De Amerikaanse Tucker Boham wist niet wat hij zag toen hij enkele weken geleden een gekke e-mail kreeg van Amazon. Daarin stond dat zijn bestelling, bestaande uit heel veel speelgoed en een dure jacuzzi, onderweg was. Het vreemde? Hij had de bestelling niet geplaatst, maar het bedrag was wel van zijn rekening gegaan. De jonge vader ging op onderzoek uit om te zien wie de schuldige was, en ontdekte via de opnames van de virtuele assistent Alexa dat zijn vijfjarig zoontje de bestelling had geplaatst. “Hij heeft twee uur lang dingen zitten doorgeven aan Alexa”, lacht Boham op TikTok.