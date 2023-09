Antwerp-tegenstander FC Porto tekent voor bizarre slotfase: ref aan de telefoon, gemiste penalty en goal in 119de (!) minuut

FC Porto verloor zondag voor de eerste keer punten in de Liga NOS. De tegenstander van Antwerp in de groepsfase van de Champions League speelde - na veel drama - gelijk tegen Arouca (1-1).

De bezoekers kwamen in het Estádio do Dragão vlak voor tijd verrassend op 0-1. Bij het ingaan van de extra tijd leek Porto een penalty te krijgen. Scheidsrechter Miguel Nogueira werd door de VAR echter naar de monitor geroepen. Toen liep het even mis. De communicatie tussen ref en videoref lag plat en dus moesten ze in Portugal een smartphone bovenhalen. Na die opmerkelijke babbel draaide Nogueira zijn beslissing om: geen strafschop.

Een kwartier later ging de bal wel op de stap, maar doelman Ignacio De Arruabarrena redde de poging van Galeno. In de 109de (!) minuut was het dan toch nog raak via Evanilson. Nog eens vier minuten later - na 23 minuten extra tijd dus - floot Nogueira de partij af.