Bruno Van den Broecke speelt Leopold I, en komt volgens historica Gita Deneckere dicht in de buurt van hoe onze eerste koning zich gedroeg. — © VRT

Na één trailer was ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’ al een van dé programma’s van het najaar. Maandagavond zagen we eindelijk Arnout Hauben ‘Leopold I’ interviewen, vertolkt door Bruno Van den Broecke. Wat klopte écht, wat was (een beetje) overdreven? Wij overliepen de aflevering met historica Gita Deneckere.