Eerste koppels in ‘Blind getrouwd’ zeggen ja: “De klik is er nú al”

Het startschot is gegeven, de eerste jawoorden uitgesproken. In ‘Blind getrouwd’ vatten de eerste koppels maandagavond het experiment aan. Jolien en Brecht kenden we al, maar ook de Gentse Emma ontmoette haar kersverse echtgenoot. “Ik heb hier echt een supergoed gevoel bij.”

“Kan je klaar zijn voor iets wat je niet kent?” Jolien (32) uit Kalken vroeg het zich vorige week nog luidop af in deze krant. Maar maandagavond leek de match met de 32-jarige brandweerman Brecht alvast een schot in de roos. “Hij is zeker mijn type”, klonk het gerustgesteld bij Jolien. “Verzorgd, mooi gebit, mooie lach, bruin haar, gespierd … Top. Niets meer aan te doen!”

En ook bij Brecht was er alleen maar enthousiasme om het avontuur aan te gaan. “Dit voelt zó naturel aan. Ook als we elkaar in de ogen kijken, voelt het echt. Terwijl we elkaar nog maar net kennen. Verliefdheid moet nog komen natuurlijk, maar de klik is er zeker nú al.”

Jolien en Brecht gaven elkaar het jawoord. — © vtm

LEES OOK: Eerste ‘Blind getrouwd’-koppel is bekend, Jolien (32) en Brecht (32) zeggen ‘ja’: “Eerlijk? Ik had nog nooit een aflevering van het programma bekeken”

Het uur van de waarheid brak ook aan voor Emma (31) en Emile (28). Pas op televisie ontdekten de kijkers dat de kandidaten uit respectievelijk Gent en Zwijnaarde aan elkaar gekoppeld werden. Vooraf liet Emma optekenen dat ze op zoek was naar een partner die weet wat hij wil in het leven en die verder kijkt dan ‘wat sommigen wel eens exotische looks durven te noemen’. Emma, voluit Emanuela, heeft immers Latijns-Amerikaanse roots.

Mooi aura

De kersverse bruid en bruidegom werden duidelijk geplaagd door zenuwen – hoe zou je zelf zijn – maar vrijwel meteen konden ze elkaar geruststellen. “Nog zotter dan het idee dat ik een getrouwde vrouw ben, is het idee dat ik nu een màn heb”, klonk het bij Emma. “Ik voel me op mijn gemak bij Emile. Echt, ik heb hier een supergoed gevoel bij.”

Dat gevoel is geheel wederzijds, vertelde Emile. “Mijn eerste gevoel was geruststelling. Emma is een mooie vrouw met zo’n mooi aura. Haar glimlach… Ik zag meteen dat ze positief tegenover het hele gegeven stond.” Terwijl bovenstaande koppels in het huwelijksbootje stapten, legden ook kandidaten Isabelle, Fleur, Matthieu en Alexander hun geloftes af. Wie aan wie werd gekoppeld en hoe dat precies verliep, wordt pas in de tweede aflevering getoond.