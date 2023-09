Vincent Van Quickenborne reageert op nieuwe commotie rond plasschandaal: “Verkeerde interpretaties”

“Ik was niet bij de plasincidenten aanwezig en ik was er niet van op de hoogte. Dat is de enige waarheid. Al de rest is stemmingmakerij.” Dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) maandagavond aan onze redactie nadat er opnieuw commotie was ontstaan rond het plasschandaal op zijn verjaarsdagsfeestje.

Even terug naar 14 augustus. Op het verjaardagsfeestje van Van Quickenborne gaan meerdere gasten naar buiten om te plassen tegen een politiecombi die er stond ter beveiliging van de minister. “Zoals ik eerder al heb gezegd, zijn de feiten degoutant en verleen ik mijn volle medewerking aan het onderzoek”, aldus Van Quickenborne. “Ik herhaal dat de politie die dag in dag uit instaat voor de veiligheid van ons allen, alle respect verdient. Hetgeen daar is gebeurd, staat haaks op mijn appreciatie voor hun werk. Hetgeen de politie het voorbije jaar heeft gedaan voor de veiligheid van mijn gezin en mezelf, daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Ik wil mij nogmaals voor het gedrag van die mensen excuseren.”

Op beelden van een politiecamera zou volgens een goede bron echter ook te zien zijn dat Van Quickenborne zelf “doet alsof hij plast” en vervolgens de deur van de combi opentrekt. Al benadrukt de minister maandagavond opnieuw dat hij over de feiten zelf “niets wist tot ze in de pers waren gekomen”. “Ik wil daar opnieuw heel duidelijk over zijn. Ik heb mijn huis niet verlaten tot ik de laatste gast uitgeleide heb gedaan rond 3.30 uur, tot zijn taxi er was. Dat was meerdere uren na de incidenten.”

“De interpretatie van de beelden die daarvan bestaan, zijn suggestief en bewijzen helemaal niet dat ik op de hoogte was van wat er zich uren daarvoor heeft afgespeeld”, aldus de minister. “Ik was niet bij de plasincidenten aanwezig en ik was daarvan niet op de hoogte. Dat is de enige waarheid. Al de rest is stemmingmakerij.”

“Verkeerde interpretaties”

Volgens Van Quickenborne heeft hij de deur van de combi geopend en gesloten “omdat die niet goed in het slot hing”. “Ik heb inderdaad staan lachen, heb mijn gsm bekeken om een selfie te nemen en het kan goed zijn dat ik gebaren heb gemaakt die in het licht van wat er enkele uren eerder is gebeurd tot verkeerde interpretaties kan leiden maar die zijn niet correct. Diegenen die zeggen dat daaruit zou blijken dat ik op de hoogte was van het wangedrag, die zijn te kwader trouw. Ik heb mijn verjaardag gevierd. En uiteraard heb ik daarbij pintjes gedronken. Daar is niks mis mee.”

Van een ontslag, waarvoor onder meer Vlaams Belang pleit, is dan ook geen sprake, luidt het. “Ik heb mij de voorbije jaren heel hard ingespannen voor een betere Justitie. Ik zal dat blijven doen. Ik sta recht in mijn schoenen.”