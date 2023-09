“Ze is in elkaar gezakt”: cliffhangers uit seizoensfinale ‘Thuis’ krijgen antwoord

Wie dacht dat het seizoen zou beginnen met de bekentenis van Marianne omtrent de moord op Alexander Cosyns (Erik Goossens), kwam bedrogen uit. Ze stapte weliswaar het politiebureau binnen, maar kreeg er een nieuwe paniekaanval. “Mevrouw is in elkaar gezakt in de verhoorkamer. Ze was er niet goed aan toe”, aldus de commissaris tegen Tom De Decker (Wim Stevens) die hoopte zijn moeder tegen te houden in het afleggen van een bekentenis. Marianne werd opnieuw naar het ziekenhuis gebracht, maar haar situatie bleek snel niet meer levensbedreigend.

In hetzelfde ziekenhuis ging de toestand van zwangere Tamara (Tine Priem) van kwaad naar erger. Het was kantje boord, maar ze is aan de beterhand. Bob (Christophe Haddad) en Lowie (Mathias Vergels) keken bezorgd toe, met het kindje lijkt alles in orde. Tamara zal wel in het ziekenhuis moeten blijven om opgevolgd te worden. Misschien tot aan de bevalling. Dat de heren ruzie stonden te maken in het ziekenhuis, hakte er bij Tamara zwaar in.

Het seizoen eindigde in juni ook met Dieter die Maité (Sarah Gracia Santecreu) onder schot hield. Hij kwam er achter dat zijn collega dubbelspel speelde in de zaak Chris Geerinckx. Maité was zijn dochter. Ze deed echter een opvallende mededeling: ze is zwanger van Dieter na hun onenightstand. Dieter wil haar arresteren, maar Maite is niet onder de indruk. “Ga je mij neerschieten en je ongeboren kind?” Ze legt haar hand op zijn hand, en Dieter twijfelt. Hij laat haar gaan.

Thuis, VRT, elke weekdag om 20.20 uur