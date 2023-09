Griekenland maakt zich op voor ongeziene storm: “Mogelijk meer neerslag in 72 uur dan normaal in heel jaar”

Het stormweer dat afgelopen weekend lelijk heeft huisgehouden in Spanje, trekt sinds vandaag over Griekenland. Daar maken ze zich bijzonder grote zorgen over wat tot woensdagavond of donderdag staat te gebeuren. Volgens de weermodellen zou er plaatselijk tot wel 1.500 liter per vierkante meter kunnen vallen, wat meer is dan in Griekenland in een heel jaar valt.

De weermodellen laten er weinig twijfel over bestaan. In de komende 24 tot 72 uur gaat het extreem hard regenen in Griekenland. “Het minst erge scenario heeft het over 250 tot 500 liter per vierkante meter”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “En de ergste scenario’s hebben het over 1.000 tot zelfs 1.500 liter per vierkante meter. Dat is anderhalve meter die daar in drie dagen tijd naar beneden kan komen.” Ter vergelijking: gemiddeld valt in Griekenland per jaar 1.100 liter neerslag per vierkante meter. In België is dat 910.

Dat brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor de Griekse bevolking. Roose waarschuwt bijvoorbeeld voor flash flooding, waarmee bedoeld wordt dat in bergachtig gebied heel veel neerslag stroomt. “En dan voor onder meer gevaarlijke modderstromen zorgt”, zegt de weerman. Die zagen we afgelopen weekend ook in Spanje, waar storm Dana tekeer ging, maar volgens Roose was het daar op vlak van neerslag “peanuts” in vergelijking met wat in Griekenland gaat vallen.

Drukgebieden

De verwachte intense neerslag heeft alles te maken met een hogedrukgebied dat ten noorden van Griekenland heeft postgevat en een lagedrukgebied dat eronder bengelt. “Er is een constante aanvoer van vochtige lucht uit de Middellandse Zee die tegen dat hogedrukgebied aan botst”, zegt Roose. “Omdat ze niet weg kan, valt ze excessief naar beneden.”

Volgens internationale weermodellen zou het ook best kunnen dat er hagel en tornado’s vallen, al verwacht Roose dat het op vlak van wind nog best zal meevallen. Experts schrijven op sociale media onder meer dat ze regenval verwachten die extremer is dan wat Europa ooit al over zich heen gekregen heeft.

Dat uitgerekend Griekenland zwaar getroffen dreigt te worden, is opmerkelijk omdat het land eerder dit jaar het toneel was voor enorme bosbranden en langdurige droogte met ernstige gevolgen.