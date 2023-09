Remco Evenepoel weet wat hem te wachten staat: dit zijn de drie volgende grote uitdagingen van week twee in de Vuelta

Zwaar. Zwaarder. Zwaarst. Zo zit deze Vuelta ineen. Eindigde het eerste gedeelte nog op een gelijkspel tussen Evenepoel en de tandem Roglic-Vingegaard, dan kan het deze week kantelen. Eén zaak is duidelijk: de Belg staat na de tijdrit van dinsdag nog voor drie grote uitdagingen, niet in het minst op de Tourmalet.

1. Woensdag: finish op La Laguna Negra (163,2 km)

Opnieuw een aankomst bergop, zij het na een vlakke rit. In 2020 won Dan Martin er voor Roglic. In principe is het een finish waar het een secondespel wordt tussen de kandidaten-eindwinnaars. De klim is 6,5 km lang, loopt gemiddeld 6,8 procent op en zit de laatste drie kilometers qua stijgingspercentage in de dubbele cijfers.

2. Vrijdag: koninginnenrit naar de Tourmalet (134,7 km)

Dit is de eerste van de twee koninginnenritten die deze Vuelta telt. Dit kan een doorslaggevende etappe worden voor het eindklassement. Met 134,7 km is het een korte, maar loodzware etappe in de Pyreneeën. In totaal zijn er 4164 hoogtemeters.

3. Zaterdag: tricky bergrit naar Larra-Belagua (156,2 km)

Het skistation Larra-Belagua op de grens van Spanje met Frankrijk is een nieuwkomer in het grote Vuelta-boek. Daags na de Tourmalet is deze etappe met de Hourcère, maar vooral de steile Larrau als opstap naar de finale een tricky sluitstuk in de Pyreneeën. Goed voor 3.853 hoogtemeters. Zaterdagavond liggen de hoofdrolspelers van deze Vuelta in de stand sowieso verder uit elkaar.