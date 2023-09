Seppe De Cubber scoort twaalf keer tegen Atomix Haacht: “Ik heb snel mijn draai gevonden bij Don Bosco Gent”

In een sfeervolle sporthal Hekers keek Don Bosco Gent aanvankelijk tegen een achterstand aan (1-6), maar verzette nadien de bakens met frivool handbal waarbij Seppe De Cubber bij momenten onhoudbaar was . De 21-jarige Evergemnaar, die overkomt van reeksgenoot Sasja, maakte begin dit jaar deel uit van de voorselectie bij de nationale ploeg die later deelnam aan het wereldkampioenschap. Bij Don Bosco Gent beseffen ze intussen dat ze een topspeler hebben kunnen strikken. Seppe De Cubber trof in de confrontatie tegen Atomix twaalf keer raak, waarvan tien voltreffers in de eerste helft. De Gentse geelhemden trokken met een 17-14-voorsprong de rust in en hielden ook in het eerste deel van de tweede helft de Vlaams-Brabanders op afstand. Halfweg de tweede helft kwam Atomix wel even gelijk, maar in het slot kon Don Bosco Gent het laken naar zich toetrekken, mede door enkele belangrijke treffers van de ervaren Gerard Sovet. “Dat ik de eerste thuiswedstrijd voor mijn nieuwe club op die manier kon spelen, is uiteraard mooi meegenomen.”

“Ik ben het hier allemaal snel gewend kunnen worden. Het is ook fijn om samen te werken met een ervaren coach als Robin Matthijs. Deze groep heeft echt wel inhoud. Welke ploeg ik het meest vrees? Houthalen lijkt me iets meer favoriet, maar de andere ploegen lijken me aan elkaar gewaagd. Voor Don Bosco Gent zal het er vooral op aankomen om de thuiswedstrijden te winnen. En als we daarbij op verplaatsing ook hier en daar wat punten kunnen vergaren, is de vooropgestelde ambitie om de play-offs (top zes) te halen, zeker een haalbare kaart. Temeer we nog een viertal spelers missen.”

Thomas Braeckman, Lucas Decloo en Dennis Huysentruyt zijn normaliter wedstrijdfit over een twee à drie weken. De Poolse aanwinst Mateusz Kutwin heeft nog werkverplichtingen in zijn thuisland en sluit pas in oktober aan. Zaterdag speelt Don Bosco Gent op verplaatsing bij Doornik, voor eigen volk altijd een te duchten tegenstander. De Walen wonnen eveneens hun eerste competitiewedstrijd: 34-36 bij Hubo Handbal. “We hebben alles te winnen en niets te verliezen. Doornik lijkt me toch versterkt en ik heb de indruk dat ze ook beduidend meer ambitie tonen. Dat wordt dus zeker niet de makkelijkste wedstrijd. Anderzijds heeft de winst van zaterdag ons een boost gegeven.”