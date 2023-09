3 tips om vlot met de fiets naar het werk te rijden

Kies de juiste fiets

Fijn woon-werkverkeer begint met het kiezen van het juiste type fiets. Stel jezelf volgende vragen: op welke ondergrond fiets je, moet je vaak bergop, hoe lang is de afstand naar je werk, gebruik je de fiets ook naast het werk en hoeveel opbergruimte heb je thuis? Een speedpedelec die tot 45 km/u kan is bij uitstek geschikt voor langere afstanden. Wil je de fiets meenemen op de trein, of je auto aan de rand van de stad parkeren en met de fiets verder gaan, dan is een elektrische plooifiets de perfecte keuze. En wie ook in de vrije tijd ontspannen wil fietsen, kiest best een multifunctionele stadsfiets.

LEES OOK. 4 redenen om met de fiets naar het werk te gaan

Kies de beste route

De beste route naar je werk is niet altijd de kortste. Het loont de moeite om even uit te zoeken wat het prettigst fietst. Misschien fiets je wel liever wat langer, maar mooi door het groen. Met een elektrische fiets zijn een paar kilometer meer of minder geen probleem. Ook de fietsostrades zijn een goede uitvinding voor wie een lange afstand moet fietsen. Deze fietssnelwegen liggen vaak langs spoor-, water- of snelwegen. Je kunt hier vlot lange stukken rechtdoor fietsen zonder last te hebben van auto’s.

LEES OOK. 6 zaken waarop je moet letten bij de aankoop van een elektrische fiets

Kies goede accessoires

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt niet alleen voor de route, maar ook voor de fietsaccessoires die je nodig hebt voor een vlotte rit. Wees in ieder geval voorbereid op onvoorziene situaties zoals een lekke band, door altijd een kleine reparatiekit en een pompje mee te nemen. In stevige fietstassen kan je niet enkel je werkspullen kwijt, maar ook een regenjas voor mocht het onderweg beginnen te druppelen. Denk ook aan je veiligheid en zorg dat je goed zichtbaar bent en draag een fietshelm. Een ander onmisbaar accessoire is een stevig fietsslot, zodat je je tweewieler met een gerust gevoel achterlaat op de parking.

Koop nu je elektrische Veloci fiets voordelig op hbvlshop.be