Afscheidnemende Peter Sagan wint laatste koers op Belgische bodem: “Ik heb hier altijd graag gereden”

Sagan werd voor aanvang van het criterium fel omstuwd door talrijke fans. “Ik heb altijd graag in België gereden. Ik won hier ook enkele zeer belangrijke wedstrijden. Of dit mijn allerlaatste wegkoers is in België? Meer dan waarschijnlijk wel. Zeg echter nooit nooit in het leven. Ik ga volgend seizoen wel nog enkele mountainbikewedstrijden afwerken in België, maar mijn carrière op de weg zit er binnenkort helemaal op”, gaf de drievoudige wereldkampioen mee.

De eerste reeks op en rond het Stationsplein van Wetteren over 33 kilometer ging naar Michael Vanthourenhout. De plaatselijke renner haalde het voor Lindsay De Vylder en de Deen Jonas Gregaard. Peter Sagan werd vierde voor oud-Belgisch kampioen Dries De Bondt.

Tijdens de tweede reeks, eveneens over 33 kilometer, was een andere oud-Belgisch kampioen Oliver Naesen de beste. Hij liet in de sprint Frederik Frison achter zich. Jules Hesters pakte de laatste podiumplaats in. Aimé De Gendt reed naar een vierde plaats voor Jasper De Buyst. Tijdens de afsluitende reeks en dus ook de finale over 44 kilometer ontbond Peter Sagan zijn duivels en hij hield iedereen achter zich. Jordi Meeus flitste naar de dichtste ereplaats voor Jasper De Buyst, Aimé De Gendt en Dries De Bondt.

De eindzege ging op die manier naar Peter Sagan die met Jordi Meeus en Jasper De Buyst op het podium mocht.