Tot vijftien aanvallen van bijtende vissen per dag op strand Benidorm: “Gevolg van hogere zeetemperatuur”

Die vissen worden aangetrokken door moedervlekken, wratten of kleine wondjes op de huid, schrijft de krant Información. Vooral oudere mensen worden slachtoffer van deze bijtende dieren, die ongeveer 30 centimeter lang kunnen worden. De vissen zuigen bloed en laten zelfs tandwonden achter op armen, benen en ruggen van slachtoffers.

Waarom de zadelseebrasem nu ineens opduikt op deze manier, heeft volgens experts te maken met zeer hoge temperaturen in de zee, namelijk zo’n 30 graden. Die zijn hoger dan normaal en dat verhoogt de stofwisseling van de vissen. Zodoende neemt hun eetlust toe en dat uiten zij op mensen. Het temperatuurfenomeen is al sinds midden 2017 aan de orde.

De oblada melanura, de wetenschappelijke naam van deze vissoort, is geen onbekende van het gebied. Ze worden vaker gezien bij het eilandje Tabarca, waar mensen hen voeren in de haven. Dit jaar zijn de vissen alleen veel dichter bij de kustlijn en omdat ze gewend zijn gevoerd te worden, zijn ze niet bepaald mensenschuw. Dat is reden voor de lokale autoriteiten om zwemmers te adviseren niet met glanzende sieraden de zee in te gaan. Dat kan namelijk leiden tot aanvallen.

Blauwe trekkervis

Het is niet voor het eerst dat vissen mensen bijten. Drie jaar geleden was de blauwe trekkervis in het nieuws, omdat er in drie dagen tijd vijftien beten van het dier werden gemeld aan de Côte d’Azur. Wetenschappers vermoedden destijds echter ook al dat het om een zeebrasem ging.