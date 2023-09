US OPEN. Madison Keys verrast Jessica Pegula, Carlos Alcaraz stoomt door

Jessica Pegula (WTA 3) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. Het derde reekshoofd verloor in een Amerikaans onderonsje op het New Yorkse hardcourt in de achtste finales tegen Madison Keys (WTA 17) in twee sets: 6-1 en 6-3. De partij duurde amper een uur.

De 28-jarige Keys schopte het in 2017 in New York tot de finale waarin ze verloor van Sloane Stephens. In de tweede ronde was ze deze editie nog te sterk voor Yanina Wickmayer (WTA 85).

De Amerikaanse neemt het in de kwartfinales op tegen Marketa Vondrousova (WTA 9). De Tsjechische, die enkele maanden geleden Wimbledon op haar naam schreef, legde in haar achtste finale de Amerikaanse Peyton Stearns (WTA 59) niet zonder moeite over de knie in drie sets (6-7 (3/7), 6-3 en 6-2).

Alcaraz stoomt door naar kwartfinales

Carlos Alcaraz heeft zich maandag zonder grote problemen geplaatst voor de kwartfinales van de US open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar.

De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de achtste finales de Italiaan Matteo Arnaldi (ATP 61) in drie sets: 6-3, 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 59 minuten. Alcaraz neemt het in de kwartfinales op tegen het Italiaanse zesde reekshoofd Jannik Sinner (ATP 6) of het Duitse twaalfde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 12).

Een jaar geleden veroverde de 20-jarige Alcaraz op Court Arthur Ashe de eerste grandslamtitel in zijn carrière. Dit jaar voegde hij daar Wimbledon aan toe.