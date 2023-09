Nieuwsblad presenteert de Power Top 50: wie zijn de machtigste mensen in het Belgisch voetbal?

Wie heeft in ons voetbal de macht om te maken of te kraken? Het Nieuwsblad presenteert voor de tweede keer de Top 50 van de meest invloedrijke mensen in de Belgische voetbalindustrie. Samengesteld door de voetbalredactie, drie experts die recentelijk zelf nog deel uitmaakten van de miljardensector en een academicus die veel verder kijkt dan wat er op de groene mat gebeurt.

De vraag was veel simpeler dan het antwoord: kan je een lijst van 50 namen samenstellen met de meest machtige mensen in het Belgische voetbal? Probeer het zelf eens. Het is aartsmoeilijk.

Het begint er natuurlijk al mee met wat je onder ‘macht’ verstaat. U mag weten: op de redactie werd er flink gediscussieerd hoe die lijst er moest uitzien. De ene vindt de prestaties op het veld de absolute leidraad voor de invloed in het Belgische voetbal, de andere kijkt vooral naar de bestuurskamers waar de lijnen worden uitgezet, een derde dicht de schimmige figuren die het liefst in de schaduw opereren veel invloed toe en een vierde vindt dat vooral de (inter)nationale voetbalbonden met het verdelen van geld een onuitwisbare stempel drukken op ons voetbalbestel.

En wat met de hooligans waar zo moeilijk een gezicht valt op te kleven? De supporters? En de media? Om al die verschillende meningen over macht en invloed te kanaliseren leek het ons raadzaam om ons oor ook buiten het mediawereldje te luister te leggen. Vier experts uit diverse hoeken van ons profvoetbal stelden ook hun lijst samen en zo komen we tot een afgewogen beeld. We staken veel op van hun uitgebreide motivatie, waarvoor nogmaals onze dank.

10 jaar geleden

Onze eerste lijst publiceerden exact tien jaar geleden. Wat we alvast hebben geleerd, is dat er in amper een decennium heel veel is veranderd. Toen was de top-vijf: 1. Steven Martens (CEO voetbalbond); 2. Roger Vanden Stock (voorzitter Anderlecht); 3. Michel Dupont (voorzitter Pro League); 4. Roland Duchâtelet (voorzitter Standard); 5. Bart Verhaeghe (voorzitter Club Brugge).

Dat was pas tien jaar geleden en van die vijf machthebbers van toen zit er nog maar eentje in ons Belgisch voetbal, nummer vijf dan nog. Uit de toenmalige top-tien zijn er liefst zeven verdwenen.

De voetbalwereld beweegt voortdurend. En razendsnel. Het is goed af en toe een momentopname te maken. Dat doen we met deze Power Ranking die best wel wat verrassingen biedt. Of net niet? Ontdek het komende drie dagen zelf.

