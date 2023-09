Zes of zelfs zeven goals in één wedstrijd! Op de openingsdag van de Limburgse voetbalcompetitie slaagden slechts vier ploegen daarin: Winterslag, Meldert, Louwel B en Elen B. Gokhan Boz en Alexander Cuppens deden dat... in hun eentje. Boz scoorde zeven keer in negentig minuten voor Winterslag, Cuppens zes keer voor Meldert.