Théo Defourny (RWDM) is tevreden met de progressie na de rammeling in Brugge: “Toonden al heel wat minder respect voor de tegenstander”

RWDM kwam op voorsprong op Sclessin, maar slikte niet veel later een tegengoal. Daar baalde doelman Théo Defourny (31) natuurlijk om, maar de aanvoerder is wel tevreden met de stappen die RWDM na de 7-1-pandoering in het Jan Breydelstadion heeft gezet. “We zijn nog aan het groeien in deze reeks, en dan is het goed om elkaar de dingen gewoon te kunnen zeggen zoals ze zijn wanneer het fout loopt”, verklapt Defourny dat er een aantal goede gesprekken hebben plaatsgevonden in het Edmond Machtensstadion.

Cláudio Caçapa was snel klaar met zijn analyse na het 1-1-gelijkspel tussen Standard en RWDM. “Het was een wedstrijd die beide teams hadden kunnen winnen. Op een bepaald moment hadden wij de kans om de wedstrijd definitief naar ons toe te trekken, maar ook Standard heeft daar kansen toe gehad. We wisten dat het niet simpel zou zijn voor ons, maar ik ben blij dat we met een punt terug naar huis keren”, vertelde de 47-jarige Braziliaan na afloop.

Aanvoerder Théo Defourny stond zijn trainer bij. “Het was een moeilijke wedstrijd. Elke ploeg heeft op zijn beurt zijn kansen gehad. We kwamen al veel beter voor de dag dan tegen Club Brugge op het vlak van teamgeest. Een punt op verplaatsing, dat is mooi meegenomen.”

“We wisten dat Standard de volle steun zou krijgen van het publiek tijdens de wedstrijd. Het was belangrijk om op het juiste moment toe te slaan, wat ook gelukt is. Jammer genoeg hebben we kort na dat moment ook een goal geslikt. We weten dat we ons geen minuut concentratieverlies kunnen permitteren, want dan gebeuren er zaken zoals dit”, gaf de 31-jarige doelman wat duiding over het scoreverloop.

Niet kwaad zijn

Had Mickaël Biron ook last van concentratieverlies op Sclessin? De Martinikaanse aanvaller was de held van RWDM tegen OH Leuven en KV Mechelen, maar tegen Standard liet hij een karrenvracht aan kansen liggen. “Dat is het leven van een aanvaller: soms gaan de ballen binnen, soms niet. Maar op Mickaël kunnen en mogen we niet kwaad zijn, hij werkt zo hard voor het team. We zijn er allemaal van overtuigd dat het volgende keer weer beter zal zijn”, nam Defourny als een goede aanvoerder zijn ploegmaat in bescherming.

Wat vond de aanvoerder van de eerste wedstrijd van Luis Segovia? De 25-jarige Ecuadoraanse huurling van Botafogo was eindelijk speelgerechtigd en wierp zich meteen op tot een sterkhouder in de verdediging. “Luis voelde zich direct op zijn gemak in het team. Het helpt natuurlijk dat er wat Portugees- en Engelssprekenden rondom hem speelden. Maar in de eerste plaats is hij natuurlijk een goede verdediger”, aldus een lovende Defourny, die ervan overtuigd is dat de bladzijde Club Brugge helemaal is omgedraaid.

“Het zijn niet per se die zeven tegengoals die ons zoveel pijn hebben gedaan, maar wel die machteloosheid in de tweede helft. Voor de rust spraken we nog een woordje mee, maar in de tweede helft hebben we het helemaal laten hangen. Ach, we hebben er alleszins lessen uit getrokken. We zijn nog aan het groeien in deze reeks, en dan is het goed om elkaar de dingen gewoon te kunnen zeggen zoals ze zijn wanneer het fout loopt. Tegen Club Brugge toonden we bijvoorbeeld nog te veel respect voor de tegenstander, dat was tegen Standard al minder het geval. Alles is nog niet perfect, maar ik denk dat we op de goede weg zijn.”