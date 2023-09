Patro versterkt zich met Nederlandse spits, die wordt gehuurd van zusterclub

Van Duivenbooden, die bij de Maaslanders het nummer 7 zal dragen, is een rijzige aanvaller van 1,90 meter. Vorige seizoen speelde hij negen wedstrijden voor Vitesse in de Eredivisie, waarin hij één keer raak trof. Hij genoot ook een deel van zijn opleiding bij PSV.

Trainer Stijn Stijnen is tevreden met de nieuwe aanwinst. “Simon past in het profiel dat we op zijn positie graag hebben”, licht hij de transfer toe. “Hij is een lange, sterke spits, die hopelijk voor doelpunten kan zorgen. Zijn komst is een eerste samenwerking met Vitesse, dat ook tot de Common Group behoort. Simon kwam dit seizoen in Arnhem nog niet aan spelen toe. Hopelijk kan hij zich bij Patro wel manifesteren.”

Van Duivenbooden is zaterdag (20 uur) al inzetbaar voor de bekerwedstrijd bij Hoogstraten VV.