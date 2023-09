Vlaams bedrijf had werknemers op Burning Man om tenten op te zetten: “We hebben al 36 uur niks meer van hen gehoord”

De organisatoren van Burning Man riepen de zowat 70.000 festivalgangers dit weekend op om zuinig te zijn met eten en water, omdat het terrein na hevige regenval veranderd was in een modderpoel. In één dag tijd was er evenveel regen gevallen als normaal in drie maanden en het was niet duidelijk wanneer bezoekers weg zouden kunnen. De politie van Pershing County onderzoekt ook een “incident” op het festival waarbij “een persoon om het leven is gekomen”, zonder meer details te geven.

Ook tentenverhuurbedrijf Organic-Concept uit Aartselaar heeft drie werknemers ter plaatse. “Twee Vlamingen en een Italiaan”, zegt topman Sébastien Meiresonne. Zijn bedrijf werd ingeschakeld door de Marokkaanse delegatie op het festival om materiaal te voorzien. “Ze hebben het Marokkaanse kamp neergezet, met schaduwzeilen en een op maat gemaakte constructie in bedoeïen-stijl. Ze hebben na hun aankomst begin vorige week de tent en zeilen met vertraging kunnen plaatsen, wegens hevige regenval na een orkaan niet ver van het festival. Dat zorgde voor extra stress en tijdsdruk, maar onze medewerkers hebben dag en nacht hebben doorgewerkt om alles klaar te krijgen.”

Teamleider Daniël Kurkowski op het drassige festivalterrein. — © Organic-Concept

Door de moeilijke weersomstandigheden en een protestactie moest het festival later dan voorzien de deuren openen. “De 75.000 festivalgangers moeten er lang aanschuiven om het festivalterrein te betreden, omdat er op de ene toegangsweg in de woestijn één lange file van wagens ontstaat”, zegt Meiresonne. “Ons team heeft er meer dan zes uur over gedaan om binnen te geraken, en die wachttijd liep voor sommigen op tot twaalf uur.”

Schuilen in de partytent

In de ‘Belgische’ tent werd de eerste dagen aan yoga gedaan en gingen feestjes door. “Maar na de hevige regenval zijn afgelopen weekend meer dan vijftig festivalgangers in onze grote tent komen schuilen en slapen”, zegt Meiresonne, omdat hun eigen tentjes helemaal besmeurd waren met modder.

In de partytent werd eerst nog aan yoga gedaan, nu gebruiken tientallen festivalgangers ze om te schuilen. — © Organic-Concept

Terugkeer

“Oorspronkelijk was het de bedoeling dat onze medewerkers na het einde van het festival de komende nacht de constructies zouden beginnen afbreken, om dinsdag het terrein te verlaten en woensdag een vlucht richting België te nemen”, zegt Meiresonne. Wanneer de drie werknemers terug zullen kunnen keren, is onduidelijk. Het blijkt bovendien bijzonder moeilijk om iemand aan de lijn te krijgen. “We hebben in de nacht van zaterdag op zondag voor het laatst gesproken met onze teamleider Daniël en enkele foto’s en filmpjes doorgestuurd gekregen, waarna de communicatie is uitgevallen. Op dat moment wist hij te zeggen dat de terugkeer wellicht met enkele dagen vertraagd zou worden en dat de tickets van onze mensen en het materiaal omgeboekt moesten worden. Het is nu afwachten op meer nieuws vanuit Nevada”, zegt Meiresonne.

