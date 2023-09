Onderzoekrechter gevorderd voor poging doodslag na steekpartij in Lommel-Barrier

Het parket Limburg heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging doodslag in het onderzoek naar de steekpartij in Lommel-Barrier. Een 18-jarige Eritreeër raakte daarbij zwaargewond.

De feiten gebeurden zondag in de vroege ochtend. Een jonge Eritreeër die op het Parelstrand verblijft werd in het Barrier-park aangevallen door een groep Afghanen. De jongeman liep zware verwondingen aan de buik op. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zondagavond was het levensgevaar geweken. “De jongeman ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorgen maar kon intussen wel worden verhoord. Alleen hebben we nog geen uitsluitsel van wat er die ochtend precies is gebeurd”, zegt Pieter Strauven, woordvoerder van het Parket Limburg.

Verdachten

In de zaak werden zondag al twee verdachten gearresteerd. De jonge Afghanen - ook gasten van het Parelstrand - zitten nog in de cel. “Het onderzoek loopt nog. Zo wordt er volop gekeken naar de beelden van de camera’s in de buurt om in kaart te brengen wat er die ochtend precies gebeurde.” Meer arrestaties worden in deze zaak niet uitgesloten.