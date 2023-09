Steve Harwell, zanger van ninetieshit ‘All star’, overleden

Harwell overleed maandag op 56-jarige leeftijd, thuis in Idaho, omringd door familie en vrienden. Zijn manager Robert Hayes bracht het nieuws naar buiten. Twee jaar geleden, na een moeizaam optreden in New York, nam Harwell afscheid van zowel zijn band Smash Mouth als het artiestenleven. Het gevolg van cardiomyopathie, een ziekte die de hartspieren treft.

Harwell en zijn omgeving wisten dat zijn tijd beperkt was. “Hoewel Steve nog steeds hier bij ons is, zal het helaas maar voor een korte tijd zijn”, liet zijn manager zondag nog aan muziekmagazine Billboard weten. In 1994 lag de zanger mee aan de basis van de rockband Smash Mouth, die hun doorbraak in 1997 beleefden met Walkin’ on the sun.

Met dank aan Shrek

Maar met het aanstekelijke All star scoorden ze twee jaar later hun grootste hit. Het leverde hen een nominatie voor een Grammy Award op, en anno 2023 werd het al meer dan een miljard keer gestreamd op Spotify. Voor de kinderen van generatie Z zal het nummer altijd onlosmakelijk verbonden blijven met de animatiefilm Shrek, waarin het in de begingeneriek gebruikt wordt.

Voor diezelfde film coverden ze trouwens ook I’m a believer van The Monkees. “Niemand van ons kon inschatten dat Shrek zo’n succes zou worden”, vertelde Harwell later in een interview. Het nummer werd ook gebruikt in films als Mystery men en Rat race. Smash Mouth treedt nog steeds op, maar met een andere zanger.