“Het Laatste Interview”: wielericoon Annemiek van Vleuten neemt in video afscheid van de sport die ze domineerde

Acht minuten lang is Van Vleuten aan het woord, die afscheid neemt in de Simac Ladies Tour (5-10 september). Dinsdag staat een proloog gepland in Ede, daarna een rit rond Gennep en donderdag een tijdrit in Leuven. Na een aankomst in Lelystad en Valkenburg rijdt Van Vleuten haar allerlaatste wedstrijd komende zondag in en rond Arnhem.

“Je moet vaarwel tegen een deel van je leven”, aldus Van Vleuten in ‘The Last Interview’. “Je komt niet meer terug. Mensen zeggen dankjewel tegen me terwijl ik eigenlijk gewoon mijn doelen heb nagejaagd. Dat er zo veel mensen tegen mij zeggen dat ze me gaan missen en mij bedanken voor mijn loopbaan, maakt mij erg trots en emotioneel. En het betekent heel veel voor mij. Ik ben heel trots op de weg die we hebben afgelegd als Movistar-renster. Soms lach ik er zelfs om, als ik denk aan hoe onervaren we in het begin waren.”

“Mijn mooiste overwinning? Het is moeilijk kiezen tussen Wollongong en Yorkshire (de WK’s op de weg die ze won, red.). De winst in de Tour de France Femmes staat voor mij dan weer hoger dan de Olympische Spelen, omdat het meer impact had. Toen ik thuiskwam, zag ik dat het mijn verwachtingen overtrof. Zoveel mensen volgden die wedstrijd, toen besefte ik hoe groot de Tour is. Ik ga er nu van genieten dat ik niet naar buiten hoef te komen als het regent en koud is in Nederland. Ik heb meer vrijheid, want ik was getrouwd met de fiets. Ik kan gaan en staan waar ik wil, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over mijn vorm.”

Annemiek van Vleuten werd vier keer wereldkampioen in haar illustere carrière. In 2017 en 2018 in het tijdrijden, in 2019 en 2022 op de weg. Ze werd ook tweede op de weg in 2020 en derde in de tijdrit in 2019. Verder pakte ze de Europese titel op de weg in 2020 en werd ze datzelfde jaar olympisch kampioen tijdrijden. In de wegrit dacht ze destijds ook het goud gepakt te hebben, maar bleek de Oostenrijkse vluchter Anna Kiesenhofer nog voorop.

Daarnaast won Van Vleuten twee keer de Ronde van Vlaanderen, even vaak Luik-Bastenaken-Luik en de Omloop Het Nieuwsblad. Ze triomfeerde ook twee keer in de Strade Bianche. De Nederlandse was tot slot vier keer eindwinnares van de Giro, drie keer van de Vuelta en één keer van de Tour.