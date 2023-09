Vrachtwagen die vijf ton te zwaar geladen was aan de kant gezet in Hasseltse binnenstad

Hasselt

De politie heeft maandag een vrachtwagen aan de kant gezet in de Hasseltse binnenstad die meer dan vijf ton overladen was. De lading was niet gezekerd en de aanhangwagen niet gekeurd en ingeschreven. Ook de vervoersvergunning ontbrak. De nodige processen-verbaal werden opgesteld.

Bij de verkeersactie in het centrum van de stad werden nog 13 onmiddellijke inningen opgesteld voor gsm-gebruik achter het stuur. Verder testten twee bestuurders positief op drugs in het verkeer. Hun rijbewijs werd ingetrokken. Ook stelde de politie twee onmiddellijke inningen op voor het niet dragen van de gordel en het negeren van een rood licht.