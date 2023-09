Teruggeslagen Geraint Thomas ziet het somber in voor zijn ‘Little Bastard’: “Het wordt ook voor Remco Evenepoel lastig”

Met een achterstand van 12 minuten en 34 seconden is het na één week al game over voor Gertaint Thomas in de Vuelta. De kopman van INEOS Grenadiers beseft dat een goed klassement niet meer tot de mogelijkheden behoort.

“Het is een Vuelta van ups en downs, maar toch vooral downs”, aldus de Welshman op de rustdag in Spanje. “Letterlijk en figuurlijk, met het verlies van twee van onze klimmers (Laurens De Plus en Thymen Arensman, red.). Dat moeten we nu proberen achter ons te laten. We moeten positief blijven en onze ogen open houden voor de kansen die we mogelijk nog gaan krijgen. We hebben nog steeds een goeie ploeg, het is vooral een kwestie van het moraal hoog te houden.’

Thomas viel ook enkele keren. Het weer stond niet echt aan zijn kant. “Hopelijk wordt het vanaf nu wat zonniger, maar zelf heb ik het al opgegeven. In elke wedstrijd die ik dit jaar heb gereden, heeft het zo’n beetje geregend. Zelfs in de Tour Down Under. Uiteindelijk is het voor iedereen hetzelfde. Voor het podium ga ik niet meer. Na een ontsnapping kun je er opnieuw tussen staan in het klassement, maar daar mik ik niet op. Verder hebben we Filippo Ganna nog voor de spurts, hij is iemand met een gigantische motor.”

© NurPhoto via Getty Images

En wie is dan de grote favoriet nu? “Op de andere dagen moeten we vooral agressief koersen en op die manier onze kansen proberen te pakken. Jumbo-Visma heeft de wedstrijd onder controle, maar dat is eigenlijk al het hele jaar zo. Zij zijn de commandanten, al is ook UAE-Team Emirates sterk. Het zal lastig worden om Jumbo-Visma te kloppen, ook voor Remco Evenepoel”, aldus Thomas, die onze landgenoot steevast ‘Little Bastard’ noemt.