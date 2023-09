Bosclub de Bosvriendjes op natuurkamp

De Laatste week van de grote vakantie kwam Bosclub de Bosvriendjes weer samen voor het jaarlijks driedaagse natuurkampje. 15 jongens en meisjes tussen 4 en 10 jaar oud speelden en ravotten naar hartenlust in en rond de Bosbeek in Opoeteren.

Onder begeleiding van Anne Ceyssens van De Wonderaar en Gertie Bergmans van Op Stap met de Bosjuf (en de helpende handen van juf Annemie, mama Rachel en oma) beleefden de jonge natuurliefhebbertjes allerlei avonturen. Zo werd er op de eerste dag een blotevoetenpad aangelegd, gekookt in de modderkeuken en onderzocht welke waterdiertjes er in de Bosbeek leven. Dag twee startte met de zonnegroet, tijdens een fantasierijk bosspel werden een kampvuur en hutten gebouwd, er werd gebabbeld over allerlei gevoelens die we kunnen hebben én de Bosvriendjes maakten heerlijk mooie muziek waar iedereen rustig van werd. De derde dag was een regendag waardoor het programma werd aangepast. De kinderen knutselden, speelden, dansten én maakte popcorn onder het overdekte terras. Bosclub de Bosvriendjes komt één keer per maand samen op zaterdagvoormiddag. Wil jij er graag bij zijn? Check data en thema’s op www.dewonderaar.be