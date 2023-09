75-jarigen van Lanaken verzamelen voor feestelijke reünie

De initiatiefnemers hadden voor een gevarieerd programma gezorgd en het mooie weer zorgde voor de spreekwoordelijke ‘finishing touch’. Gestart werd in Herbricht, het gehucht dat dreigt te verdwijnen in het kader van de herstructureringswerken van de Maas. “Nu het er nog is, moeten we genieten van de unieke ligging in de arm van de meanderende Maas,” luidde het. Ook de nabijgelegen ‘Tree of Life’, het kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion werd bewonderd waarna alle aanwezigen konden genieten van een lekker hapje en drankje tijdens een drink die werd opgeluisterd door de Porijkes. In de vooravond ging het gezelschap naar het Cultuurcafé waar de deelnemers genoten van een heerlijk avondmaal. De reünie werd sfeervol afgesloten met een optreden van de ‘Zingende Mannen van Lanaken’. Tot in de late uurtjes werd die avond nog nagepraat en werden er plannen gesmeed voor alweer een volgende bijeenkomst.