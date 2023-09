Bij Jumbo-Visma spreken ze voortaan over drie kopmannen in de Vuelta: “Maar ja, Remco Evenepoel is bijzonder sterk”

“Even los rijden, de tijdritfiets testen en zo veel mogelijk niets doen”, vertelde ploegleider Marc Reef bij NOS Langs de Lijn. “We gaan kijken of we het tijdritparcours kunnen verkennen. De eerste week? Heel succesvol, maar ook heel bewogen. Primoz en Jonas zijn nog steeds onze meest beschermde renners. Alleen is daar wel een derde bij gekomen. En dat maakt het alleen maar beter voor ons. Wij zijn onvoorspelbaarder voor de concurrentie.”

“De eerste week zijn al een aantal lastige aankomsten bergop geweest, maar waren de ritten relatief heuvelachtig of vlak. Komende week gaan we het hooggebergte in en gaan we zien hoe de verhoudingen liggen ten opzichte van de concurrentie. Dan zullen de verschillen nog groter gaan zijn. Onze grootste concurrenten? Remco Evenepoel, die liet zaterdag ook zien dat hij echt sterk is. Ook zondag weer. Daarnaast heb je het blok van UAE Emirates, die met drie mannen kort in het klassement staan.”

Hetzelfde geluid bij Frans Maassen. “De jongens doen het echt ongekend goed in Spanje”, aldus de ploegleider bij In De Leiderstrui. “Dat is erg mooi om te zien. Maar ja, Evenepoel is bijzonder sterk. Het is dus nog lang niet binnen, maar datzelfde geldt voor Evenepoel. Dat we drie kopmannen hebben is zeker fijn. Maar je ziet vaak dat het uiteindelijk maar om één man gaat. Waarschijnlijk komt er ergens wel een moment dat je bepaalde beslissingen moet nemen als het gaat waar je het meeste energie in wil steken. Maar voor hetzelfde geld is dat een dag later zomaar weer anders. Toch denk ik dat het in dit geval wel goed uitkomt dat we drie kopmannen hebben.”