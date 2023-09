Albert en Marie-Josée vieren 60 jaar huwelijk in Overpelt

Pelt

Op donderdag 31 augustus vierden Albert Stappers en Marie-Josée Vangerven feest in de Over ’t Waterstraat. Zestig jaar geleden beloofden zij elkaar eeuwige trouw in het gemeentehuis van Overpelt. Zowel Albert als Marie-Josée woonden in Overpelt-Fabriek toen ze elkaar leerden kennen via gemeenschappelijke kennissen. Albert werkte daar ook in het zinkfabriek, na de sluiting van de mijnen waar hij eerst werkte. Marie-Josée werkte in de textielindustrie en later in de schoonmaak. Samen hebben ze 2 kinderen, 2 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. (gn)