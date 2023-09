Geblesseerde Zizou Bergs ontbreekt in eerste selectie van Steve Darcis als Davis Cup-kapitein

Steve Darcis heeft maandag zijn eerste selectie als nieuwe Davis Cup-kapitein bekendgemaakt. Darcis rekent voor de play-off tegen Oezbekistan later deze maand (16-17 september) in Hasselt op David Goffin (ATP 96), Kimmer Coppejans (ATP 148), Joris De Loore (ATP 173) en het Limburgse dubbelduo Joran Vliegen (ATP dubbel 20) en Sander Gillé (ATP dubbel 22).

Zizou Bergs (ATP 149) is er niet bij door een lichte blessure. “Zizou heeft de kwalificaties van de US Open gespeeld, hij kan zijn backhand nog niet spelen zoals hij zou willen”, legde Darcis uit in het persbericht van de Belgische tennisbond. “We zijn dus van mening dat hij niet 100% voluit kan gaan. Maar ik weet dat hij van de Davis Cup houdt en dat hij altijd heel erg gemotiveerd is om te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst op Zizou kunnen rekenen.”

Speerpunt David Goffin zit niet in zijn beste periode, maar Darcis is niet ongerust. “Ik ken David heel goed, ik maak me helemaal geen zorgen. Zijn niveau op training is uitstekend. Hij heeft nog dat tikkeltje extra nodig om zijn wedstrijden te winnen, maar twee weken samen zou moeten volstaan om dat op te lossen. Hij blijft zonder twijfel de leider van dit team. Kimmer Coppejans en Joris De Loore hebben de afgelopen maanden goede resultaten geboekt en spelen met vertrouwen. Ik weet dat ik op hen kan rekenen.”

© BELGA

Het dubbelduo Gillé-Vliegen ging er op de US Open in de eerste ronde uit. In juni speelden ze wel de finale van Roland Garros. “Niet elk land heeft het geluk om te beschikken over een dubbelspelteam dat in de finale van een grandslamtoernooi heeft gestaan. Sander en Joran zijn misschien wel meteen uitgeschakeld op de US Open, maar met hun complementariteit en ervaring zijn ze niet alleen uitstekend op het veld, maar ze zorgen ook voor een goede mentale fitheid bij de enkelspelers.”

De Belgen zijn torenhoog favoriet tegen Oezbekistan, wiens beste speler op de ATP-ranking Khumoyun Sultanov (ATP 432) is. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat België geen favoriet is in deze ontmoeting tegen Oezbekistan”, aldus Darcis. “Uiteraard hebben we heel veel respect voor de tegenstander, zoals dat altijd hoort. Maar we gaan deze ontmoeting wel in als favoriete ploeg.”

De ontmoeting tussen België en Oezbekistan gaat door in de Alverberg in Hasselt. De Belgische mannen spelen voor het behoud in Wereldgroep I na de nederlaag in februari in Zuid-Korea (3-2).