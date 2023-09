Hij had nog geen minuut gespeeld en het was al van dat: Romelu Lukaku racistisch bejegend voor match tegen AC Milan

Romelu Lukaku maakte vrijdag zijn debuut bij AS Roma, amper twee dagen na zijn voorstelling. Zijn invalbeurt bracht echter geen zoden aan de dijk want de Giallorossi verloren met 1-2 van Milan. Later dook er een video op van Milan-fans die Lukaku racistisch bejegenen.

De Serie A en racisme, ze gaan spijtig genoeg vaak hand in hand. Herinner u nog het racistisch incident tijdens Juventus-Inter van vorig seizoen, met Lukaku ook in een hoofdrol. In het volgepakte Stadio Olimpico was het op de derde speeldag van het nieuwe seizoen opnieuw raak. /Milan-fans roepen overduidelijk “negro, negro demmerda” wanneer Lukaku op het grote scherm verschijnt. De video werd sindsdien verwijderd van X/Twitter.

De Rossoneri waren er als de kippen bij om het voorval te veroordelen: “Er is geen ruimte voor discriminatie en intolerantie bij AC Milan”, klonk het in een statement. “We zijn er zeker van dat onze echte supporters dit gevoel ook delen. We zullen samenwerken met de autoriteiten om de verantwoordelijke individuen die hiervoor verantwoordelijk waren te laten straffen.”