Verdediging Salah Abdeslam: “Risico op schending mensenrechten bij overbrenging naar Frankrijk”

De verdediging van Salah Abdeslam heeft maandagmiddag voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel in kort geding aangevoerd dat zijn mensenrechten dreigen geschonden te worden als hij overgebracht wordt naar Frankrijk om zijn straf uit te zitten.

Zo argumenteerde advocaat Harold Sax dat zijn “onsamendrukbare levenslange celstraf”, die hij kreeg voor de aanslagen van 13 november 2015, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Vijf advocaten vertegenwoordigden Abdeslam maandagmiddag voor de rechter in kort geding. Delphine Paci, die Abdeslam verdedigt op het lopende proces over de aanslagen van 22 maart 2016, had de procedure aangespannen om af te dwingen dat de rechter zou verbieden om hem over te brengen aan Frankrijk.

Harold Sax, een van zijn andere vier advocaten, stelde maandagmiddag dat Abdeslams mensenrechten dreigen geschonden te worden en dat de Belgische staat niets ondernomen heeft om dat te vermijden. Sax haalde aan dat Abdeslam tijdens zijn detentie in Frankrijk van 2016 tot 2022 de klok rond gefilmd werd door twee camera’s in zijn cel. Maar er is ook de “onsamendrukbare” (niet in te korten) levenslange gevangenisstraf waartoe hij veroordeeld werd, zei Sax.

De advocaat voerde aan dat een celstraf zonder uitzicht om ooit nog vrij te komen een vorm van onmenselijke bestraffing is volgens het Europees mensenrechtenverdrag. Sax argumenteerde dat na dertig jaar de onsamendrukbare celstraf kan herzien worden, maar dat de veroordeelde dan wel garanties moet geven voor zijn re-integratie. De verdediging van Abdeslam stelt dat het hem evenwel “materieel onmogelijk” gemaakt wordt om daaraan te voldoen. Zo mag hij geen enkel sociaal contact hebben in de gevangenis.

“De onsamendrukbare levenslange celstraf verving de doodstraf, maar ze is niet menselijker”, zo stelde Paci het nog. “Er worden geen mensen gedood, maar ze laat mensen wel stilletjes sterven.”