300 deelnemers ontdekken mooi verlichte dorpskern van Kozen tijdens Urban Run

Nieuwerkerken

De jaarlijkse Urban Run Nieuwerkerken deed dit jaar deelgemeente Kozen aan. Het 5 kilometer lange parcours bood deelnemers de kans om de dorpskern te verkennen. “We hebben onze succesformule van de voorbije jaren weer gekopieerd. Dat betekent een tocht door een dorp, langs alle bekende maar ook minder bekende plekken. Lichteffecten en live muziek zorgen voor sfeer onderweg” zo zegt organisator Hilaire Secretin. Begin- en eindpunt was basisschool Het Kozijntje, waar na afloop ook een afterparty doorging. Andere haltes onderweg waren zomerbar Tapastorie en het indrukwekkende terrein van Bouwmaterialen Droogmans. Verder liepen de deelnemers door een fruitloods, een oude parochiezaal en zelfs de plaatselijke apotheek. “We hadden zo’n driehonderd wandelaars en lopers, en daar zijn we heel blij mee. Ik wil zeker de mensen van Kozen en alle vrijwilligers bedanken die aan deze editie hebben meegewerkt. En volgend jaar zijn we er opnieuw, en dan is het weer de beurt aan Nieuwerkerken-centrum” zo besluit Hilaire Secretin. (len)