Na commotie rond podcaster die zoekt naar rijke partner: hoe belangrijk is het loon van je date?

In een druk bekeken én bekritiseerd filmpje zegt de New Yorkse podcaster Sofia Franklyn (30) dat ze op dates meteen vraagt hoe het met de bankrekening van een potentiële partner gesteld is. “Als ik mijn tijd ga verdoen, wil ik het weten”, klinkt het. Kan je überhaupt eisen dat je vlam er warmpjes inzit? Is dat belangrijk voor de relatie en hoe praat je eigenlijk op een goede manier over geld met je (toekomstig) lief?