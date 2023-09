Bocholt neemt na 11 jaar afscheid van diaken Francois en echtgenote Lieve

Bocholt

Diaken François Vanhees (75) en zijn echtgenote, koster Lieve, gaan op rust. Zij waren 11 jaar actie in de Bocholtse geloofsgemeenschap. Hun afscheid werd gevierd in de kerk en het buurthuis van Reppel. “De vier kerkdorpen - Bocholt, Reppel, Kaulille en Lozen - danken François en Lieve voor hun inzet. François blies de buurtkapelletjes en de buurtgemeenschappen nieuw leven in”, loofde CKB-voorzitter Friedo Steensels het koppel. “Hoogtepunt is zeker de restauratie en nevenbestemming van de kerk van Reppel. Hier afscheid nemen, in het mooiste buurthuis van Vlaanderen, het betekent veel voor ons”, vertellen Lieve en François. “Hier waren we mens tussen de mensen”, zegt François. “Bedankt ook de triëpeleers die het vredeslicht naar al onze kerken brengen. Een nieuwe traditie die erg zinvol is in deze tijd van oorlog en onzekerheid”, besluit François. François en Lieve keren terug naar hun roots, Bolderberg. (RDr)