Op zondag 10 september vindt voor de 35ste keer Open Monumentendag plaats. Op heel wat locaties in Vlaanderen kan je een kijkje gaan nemen in gebouwen die anders gesloten blijven voor publiek. In Limburg vertellen paters over het leven binnen kloostermuren en krijg je een blik achter de schermen van een kunsthuis. Wij helpen je op weg met een selectie uit het programma.