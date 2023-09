Bezoekers van CinéKuur genieten van spelen, rodeo, muziek en film

Hasselt

Zaterdag heeft op het Heilig Hartplein de tweede editie plaatsgevonden van het gratis festival CinéKuur, een mix van spelen en cultuur voor jong en oud. “Ik woon aan het plein en ik vond dat het er te dood bijlag”, zegt initiatiefnemer Frank Ignoul. “Daarom heb ik vorig jaar met enkele andere enthousiastelingen beslist om daar iets aan te doen. We hebben dan een vast recept uitgedokterd: een spelnamiddag waar zowel de kinderen als de ‘oudere jongeren’ zich kunnen uitleven, een optreden in de vooravond en een concertfilm van zodra het donker genoeg is. Dit jaar staat er in de namiddag levend tafelvoetbal en een Kids Rodeo op het programma. Op de winnaars van de voetbalcompetitie waar 12 teams aan deelnemen, liggen filmtickets voor Kinepolis te wachten. In de vooravond is het de beurt aan onze vroeger wijkbewoner Marco Z, die een exclusieve akoestische soloset speelt. En van zodra het donker wordt sluiten we onze familiedag af met een knaller van formaat, namelijk de terras-concertfilm Sign o‘ the Times van Prince.” (raru)