Charlie, de kat van de buren, heeft het kattenluikje in onze achterdeur ontdekt. Sinds ze de weg kent, komt ze geregeld binnen om zich de brokken van onze katten te laten smaken. Omgekeerd gebeurt precies hetzelfde, onze kat Martha gaat graag even ‘buurten’ wanneer haar dat goed uitkomt. Kan je die uithuizigheid voorkomen? En wat als de buren (of jijzelf) niet gediend zijn met die ongenode bezoeker?