Marouane Fellaini verlaat straks zijn Chinese club: “Het is niet eenvoudig om afscheid te nemen van een legendarische speler”

“De wensen van de speler volledig respecterend, verlaat Marouane Fellaini de club op het einde van het seizoen”, zo klinkt het. “We danken hem oprecht voor zijn enorme bijdrage en wensen hem het beste in de toekomst. Het is niet eenvoudig om afscheid te nemen van een legendarische speler als Fellaini. We hebben er alle vertrouwen in dat hij zijn uitstekende prestaties dit seizoen zal voortzetten. Kom op, Fellaini! Onze eeuwige aanvoerder!”

De voormalige Rode Duivel verliet in het voorjaar van 2019 Manchester United voor een avontuur in de Chinese Super League. Op Old Trafford was hij op dat moment op een zijspoor geraakt. De middenvelder zou in totaal 131 wedstrijden spelen voor Shandong. Daarin maakte hij 46 doelpunten en lukte hij 12 assists. Met Shandong kroonde Fellaini zich in 2021 tot Chinees kampioen. Datzelfde jaar pakte hij ook de Chinese beker, net als in 2020 en in 2023.

Fellaini won met Manchester United de Europa League (2017), FA Cup (2016) en League Cup (2016). Voor zijn periode bij ManU verdedigde Fellaini de kleuren van Standard (2006-08) en Everton (2008-13). Met de Rouches pakte hij een Belgische titel (2008).