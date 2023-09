Wout van Aert piloteert ploegmakker Olav Kooij opnieuw naar ritwinst in de Tour of Britain: “Als Wout aangaat...”

Eentje is geentje moeten ze bij Jumbo-Visma gedacht hebben. Na de eerste etappe won Olav Kooij dan ook de tweede rit in de Tour of Britain. Wout van Aert trok de sprint opnieuw aan en vierde mee op de finishlijn. Onze landgenoot finishte nu als derde, na Danny van Poppel.

In de korte tweede etappe van amper 109 kilometer in Wrexham koos de Belg Abram Stockman voor de vroege vlucht, samen met de Britten Jacob Scott en Finn Crockett en de Zuid-Afrikaan Callum Ormiston. Daags na het een-tweetje van Olav Kooij en zijn sprintloods Wout van Aert op de openingsdag knapte Jumbo-Visma opnieuw het gros van het achtervolgingswerk op in het peloton. Dertien kilometer voor de finish zat de ontsnapping van Stockman en co. erop.

Net voor het ingaan van de slotkilometer werd het peloton opgeschrikt door een spectaculaire valpartij in de voorbereiding op de massasprint. Het zorgde voor een breukje voorin het peloton, maar de sprinttrein van Jumbo-Visma liet zich niet verrassen. Wout van Aert trok in de technische, smalle slotfase meesterlijk de sprint aan voor zijn jonge ploeggenoot Kooij, die het vlot afmaakte met zijn tweede ritzege op rij en een nieuwe leiderstrui. De Nederlander Danny van Poppel werd tweede. Van Aert bleef sprinten en werd nog derde, samen met Kooij juichend. Van Aert blijft ook tweede in de stand.

Dinsdag krijgen de sprinters opnieuw een kans in de Ronde van Groot-Brittannië, in de 154 kilometer lange derde etappe tussen Goole en Beverley.

“Na zondag keek iedereen naar ons om de ontsnapping te controleren, dus we hebben twee mannen ingezet om de ontsnapping in te rekenen”, aldus Kooij na afloop. “Richting de laatste drie kilometer ging het heel snel, in dalende lijn met wat bochtjes. We wisten dat we als eerste de laatste kilometer moesten induiken na de verkenning, en daar slaagden we in. Wout ging op het stukje omhoog hard aan en dan weet je dat iedereen het al lastig heeft. Vanaf dat moment hoefde ik alleen nog maar even te gaan. We hebben nu twee dagen hard gewerkt, en het wordt een lange week als we dit zo moeten blijven doen. We gaan dus nog bespreken hoe we de tactiek de komende dagen gaan aanpakken.”