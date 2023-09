Hasselt

In de Herkantstraat in Spalbeek ging maandagnamiddag een tractor volledig in vlammen op. De rookpluim was te zien tot in Diepenbeek. Bij aankomst van de brandweer stond het landbouwvoertuig in lichterlaaie. De vlammen werden geblust, maar van de tractor bleef niet veel meer over. Bij de brand raakte niemand gewond.