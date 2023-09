Een theaterzaal, een marmeren badkamer en een schat aan meubelen: excentrieke Antwerpenaar verkoopt historisch pand voor 1,15 miljoen euro

Het werd nooit gebouwd als woonhuis, dus de indeling is behoorlijk atypisch, maar net dat maakt het belle-époquehuis aan de Italiëlei zo fascinerend. Auteur en oprichter van de ‘school voor levensbeschouwelijke filosofie’ Luc Mensaert (70) woonde er zelf een tiental jaar maar zet het nu te koop omdat hij naar een kasteeltje in Frankrijk verhuist.

Luc Mensaert in een van de ruimtes, die vol kunst hangen. — © Joris Herregods

“Het zal niet gemakkelijk zijn om hier afscheid van te nemen. Niet alleen omdat ik er de afgelopen jaren mijn kunstcollectie in heb ondergebracht, maar ook omdat het pand al meerdere generaties een belangrijke rol speelt in mijn familie. Mijn vader was bij de vrijmetselaars. Zij lieten dit pand bouwen om hun bijeenkomsten te organiseren. Natiebazen kwamen hier samen om te ontspannen en sociale en zakelijke kwesties te bespreken. Daarom heeft het art-decopand geen klassieke indeling en is het theater de kern van het gebouw. Ik zal een rondleiding geven om jullie een indruk te geven.”

Luc Mensaert troont ons mee naar de vide met theaterstoelen. “Beneden speelden muzikanten, op deze verdieping konden de natiebazen toekijken en zaken bespreken, boven konden de invités zitten. Als er afspraken werden gemaakt, trokken de bazen naar één van de drie fumoirs, salons waar verder gesproken kon worden. Ze hebben allemaal een eigen stijl en karakter. De eerste heeft een uitgesproken art-deco-interieur, de tweede art-nouveau en dan is er ook nog een neogotische torenkamer waar de contracten werden getekend.”

Adellijke dames

Ook de badkamer is bijzonder, met carraramarmer op de grond en Frans marmer aan de muur. Vrouwenfiguren sieren het uitzicht vanuit het riante bad en de inloopdouche, een uitvinding die dus al honderdtwintig jaar oud blijkt te zijn. Over iedere kamer, iedere kast, de zeldzame kristallen tafel, kunstwerken van onder meer Henry Van de Velde, Matisse, Horta, Velázquez en Dali kan Luc Mensaert gepassioneerd vertellen. Ook over het verleden van het gebouw zelf blijven de verhalen komen. “Wist je dat hier ook adellijke dames werden opgevangen die op het verkeerde moment of van de verkeerde man zwanger waren geraakt? En boven is er een appartement waar de bisschop zou hebben verbleven, in de houten kasten vind je het bisschoppelijke logo terug.”

De marmeren badkamer is één van de eyecatchers van het art-decopand. — © Joris Herregods

Luc Mensaert heeft de afgelopen jaren veel rondleidingen gegeven in het pand, sommige duurden gemakkelijk drie uur. “Mijn bedoeling was om jonge mensen te interesseren voor kunst en schoonheid, maar ik kreeg toch vooral tachtigplussers over de vloer, dus dat is mislukt.”

De theaterstoelen en de vaste meubels blijven uiteraard in het huis aanwezig na de verkoop. De andere kunstwerken en meubels gaan mee naar Frankrijk of worden verkocht. “Ik snap mensen niet die kleiner willen wonen. Ik word binnenkort 71, maar ik ga groter wonen. Van al die mooie meubels, serviezen en kunst om mij heen word ik gelukkig, dat houdt me gezond.”

De torenkamer waar de contracten werden ondertekend, met meubels en een luster van palissanderhout van De Coene.

Ondanks zijn leeftijd is Luc Mensaert nog actief als kunstverzamelaar en auteur van boeken met titels als Celibaatseks, Vaginamonopolie en Luc For President. Ze gaan over relaties, seksualiteit en andere thema’s. “Ik heb nog veel boeken in mijn hoofd zitten die ik nog wil schrijven, allemaal spraakmakend. Elke familie heeft een zotte nonkel en een rebel, ik ben de rebel. Mijn vader zaliger zou me overigens in stukken rijten als hij wist wat ik jullie allemaal vertel over de geschiedenis van het pand. Maar ook als hij wist dat ik het zou verkopen. Voor mij is dit het geschikte moment voor een nieuwe fase in mijn leven.”

Wie hij op het oog heeft als koper? “Ik heb geen uitgesproken profiel in mijn hoofd. Als het maar iemand is die hetzelfde wowgevoel heeft bij dit pand als ik, die ook kan genieten van de geschiedenis en de schoonheid. Alleen dan wil ik het verkopen.”

Info over het pand is te vinden op www.immobib.be, Luc Mensaert geeft de komende maanden ook nog rondleidingen voor groepen van zes tot twaalf personen. lucmensaert@gmail.com

Het eerste fumoir heeft een uitgesproken art-deco-interieur. — © Joris Herregods

Het theater bestaat uit verschillende niveaus. — © Joris Herregods

In het tweede fumoir maakte Luc Mensaert een slaapkamer in Napoleon III-stijl. — © Joris Herregods

De gevel van het pand van architect Emile Thielens, die onder andere het Paon Royal, de inkom van de Zoo en de vroegere kiosk op de Groenplaats heeft ontworpen, is vrij sober. — © Joris Herregods