28 terroristische aanslagen in Europa uitgevoerd, mislukt of verijdeld in 2022

In ons land kwam politieman Thomas Monjoie in november 2022 om het leven na een mesaanval. — © IF

Heel de Europese Unie telde vorig jaar 28 terroristische aanslagen die er werden uitgevoerd, mislukten of konden worden verijdeld. Dat staat in een rapport van de Europese politiedienst Europol. 16 aanslagen worden als voltooid beschouwd.

De meeste van de uitgevoerde aanslagen werden toegeschreven aan links en anarchistisch terrorisme (13). Twee waren gevallen van jihadistisch terrorisme en één van rechts terrorisme.

De twee jihadistische aanslagen maakten twee doden: één in Frankrijk en één in België. Het gaat in ons land om de mesaanval tegen politieman Thomas Monjoie in Schaarbeek, in november 2022.

De EU-landen blijven jihadistisch terrorisme als de grootste bedreiging beschouwen. Van de 380 arrestaties die in 2022 in terreurgerelateerde zaken werden verricht, hadden er 266 betrekking op jihadisme. In België werden 23 personen opgepakt in terrorismedossiers. Daarvan hadden er 22 te maken met jihadisme en één met links anarchisme.

Er vonden vorig jaar 427 veroordelingen of vrijspraken plaats voor terroristische misdrijven. In België werden 67 personen veroordeeld, 14 werden vrijgesproken.