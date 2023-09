Tongerse brandweermannen verkopen kalenders voor goed doel

Op 26 september zullen ook 9 brandweermannen een wandeltocht van Tongeren naar Blankenberge afleggen in 5 dagen, de afstand is een 198 km. Dagelijks zullen ze overnachten in verschillende brandweerkazernes die op het uitgestippeld traject liggen: Tienen, Vilvoorde, Wetteren, Aalter,... om dan binnengehaald te worden in Blankenberge. De volledige opbrengst van de wandeling en de kalenderverkoop gaat naar de Stichting Brandwonden.