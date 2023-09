COLUMN - Deze bloem is een nachtmerrie voor muggen

Ze staan nu volop in bloei, de schattige bloemen van het boerenwormkruid. Het lijken wel kleine gele knoopjes als je ze van dichtbij bekijkt. Deze plant is een harde tante. Ze overleeft in heel barre omstandigheden. Verdorde bodems, daar geeft ze geen zier om. Dankzij een lange wortelstok vindt ze wel ergens water. Daarom staan ze nu te pronken in uitgebloeide bermen. De volle zon lijkt hen niet te deren. Ze wijzen er zelfs naar. Want op hete dagen legt deze plant haar blaadjes plat, richting het zuiden. Als een soort kompas.Dit tot jolijt van heel wat insecten die nog voedsel kunnen vinden bij haar. Dus altijd de moeite om zo een plekje met boerenwormkruid eens goed te gaan bekijken. Vaak ontdek je er leuke soorten.Deze gele rakker heeft trouwens meer in zijn mars. De olieachtige stof die er uit komt als je ze zou persen, is giftig. In de Verenigde Staten is het daarom zelfs verboden om ze te verkopen. In Vlaanderen gebruiken ze hun giftige eigenschap nuttig. Zo werd boerenwormkruid vaak vlak bij de ingang van woningen geplant om allerlei insecten te weren. Muggen, vliegjes, vlooien halen allemaal hun neus op – als ze die hadden - bij het zien of ruiken van deze plant. Een goede tip is om een ruiker met boerenwormkruid op te hangen in je kippenhok. De kans dat jouw eierenleggers last krijgen van vlooien of bloedluis is dan een stuk kleiner.Dat je al heel wat van de plant moet opeten om er ziek van te worden, bewezen ze in het westen van ons landje. Daar was (of is het nog) de gewoonte om een paar snippers van de blaadjes van boerenwormkruid in het pannenkoekendeeg te mengen. Niet alleen lekker, maar volgens hen ook gezond. Gelukkig wonen ze niet in het verre Amerika. Want daar schrijven ze zo een zware overtreding op je strafblad. (Foto's:= JP De Clerck)