De Slaapkamermoord, deel 3: hoe een overwachte bekentenis de sfeer in het assisenproces volledig verandert

Erik Janssen (50) wordt in de nacht van 21 op 22 oktober 2013 op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Na een grondig onderzoek van bijna vijf maanden, leidt een DNA-profiel eindelijk naar een verdachte: Abdullah E. Maar de verhoren die hij ondergaat, zijn allesbehalve een sinecure. Want de man liegt over zowat alles en komt om de haverklap met nieuwe verklaringen. Toch wordt Abdullah officieel in verdenking gesteld voor de moord op Erik Janssen. Op 6 maart 2017, vier jaar na de vreselijke gebeurtenissen in Dilsen, start het assisenproces en moet Abdullah terechtstaan voor de moord op Erikske.