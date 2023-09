Herk-de-Stad

Anton Borgers (30) uit Berbroek, bakker

Sofie Slingers (22) uit Schulen, bakker

Kinderen: Aaron (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Bijna 5 jaar geleden bij Bakkerij Deferm in Berbroek. Waar de vonk oversloeg. We hebben in dezelfde richting op dezelfde school gezeten, de afdeling Bakkerij in de Sint-Martinusscholen. Uiteindelijk bleken we op amper 2 km van elkaar te wonen.”(gn)

