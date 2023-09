Starttijden tijdrit Vuelta: Evenepoel rolt dinsdag om 16u56 in regenboogtrui van startpodium, Uijtdebroeks om 16u38

Op dinsdag staat in de Vuelta de tiende rit op het programma en dat is er eentje tegen de klok. In Valldadolid moeten de renners de 25,8 km elk individueel afleggen. De Australiër Callum Scotson vertrekt als eerste om 14u01. Huidig leider Sepp Kuss rolt om 17u02 van het startpodium en wordt omstreeks 17u30 aan de meet verwacht.

Remco Evenepoel gaat als vierde in de stand ook op drie na laatste van start. Evenepoel begint aan zijn individuele tijdrit over 25,8 kilometer in Valladolidom 16u56. Twee minuten later vertrekt de witte trui Lenny Martinez. De jonge Fransman staat niet meteen bekend als een specialist en kan dus misschien wel een mikpunt gaan vormen voor de wereldkampioen tegen de klok.

De voornaamste concurrenten van Evenepoel vertrekken ook allemaal voor hem. Hij gaat dus bij het door krijgen van de tussentijden al een indicatie hebben van hoe hij er voor staat ten opzichte van zijn rechtstreekse tegenstanders voor de eindwinst. Almeida start om 16u44 en vervolgens vertrekt er om de twee minuten nog een klassementsman: Ayuso, Mas, Vingegaard en Roglic, in die volgorde.

© BELGA

Richttijd van Ganna?

Filippo Ganna vertrekt al om 15u09 en zal meer dan waarschijnlijk een richttijd neerzetten voor Evenepoel. De Italiaan moest op het WK in Stirling zijn meerdere erkennen in Evenepoel die toen 12 seconden sneller was. Europees kampioen Stefan Bissegger vertrekt om 14u25.

Cian Uijtdebroeks probeert zijn top tien ambities kracht bij te zetten vanaf 16u38. Zijn ploegmaat Aleksandr Vlasov vertrekt twee minuten na hem.

De starttijden van de belangrijkste renners 14u01 Callum Scotson (Aus) - eerste starter 14u02 Robbe Ghys (Bel) 14u03 Jimmy Janssens (Bel) 14u07 Rune Herregodts (Bel) 14u23 Otto Vergaerde (Bel) 14u24 Milan Menten (Bel) 14u25 Stefan Bissegger (Zwi) 14u35 Edward Planckaert (Bel) 14u36 Thomas De Gendt (Bel) 14u39 Dries Van Gestel (Bel) 14u40 Edward Theuns (Bel) 14u43 Sébastien Grignard (Bel) 14u54 Pieter Serry (Bel) 15u09 Filippo Ganna (Ita) 15u19 Sylvain Moniquet (Bel) 15u41 Louis Vervaeke (Bel) 15u52 Lennert Van Eetvelt (Bel) 16u21 Geraint Thomas (GBr) 16u34 Steff Cras (Bel) 16u38 Cian Uijtdebroeks (Bel) 16u40 Aleksandr Vlasov (Rus) 16u44 Joao Almeida (Por) 16u46 Juan Ayuso (Spa) 16u48 Enric Mas (Spa) 16u50 Jonas Vingegaard (Den) 16u52 Primoz Roglic (Sln) 16u54 Mikel Landa (Spa) 16u56 Remco Evenepoel (Bel) 16u58 Lenny Martinez (Fra) 17u00 Marc Soler (Spa) 17u02 Sepp Kuss (VSt) - laatste starter

