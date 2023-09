Elektriciteit momenteel gratis in twee grote steden in Noorwegen

Elektriciteit is maandag gratis in Oslo en Bergen, de twee grootste steden van Noorwegen. Dat zegt de gespecialiseerde energiesite Europower.

In Noorwegen komt stroom haast uitsluitend uit waterkracht. De prijs per kilowattuur is daardoor gelinkt aan de neerslag: hoe meer het regent of sneeuwt, hoe voller de waterreservoirs en hoe goedkoper de elektriciteit.

Storm Hans en zware regenval de voorbije weken hebben de waterreservoirs aan de dammen goed doen vollopen in sommige regio’s in Noorwegen. Het resultaat is dat de zogenaamde spotprijs per kilowattuur flink is gedaald. In de tariefzones van Oslo en Bergen ligt ze tussen 0 en -0,3 Noorse kronen (-0,03 eurocent), zegt Europower.

Dat maakt dat stroomproducenten consumenten betalen om stroom te verbruiken. Bij licht negatieve prijzen is het voor de producenten interessanter om toch verder stroom op te wekken dan om maatregelen te nemen om de productie te verlagen.

Volgens Europower is het nog maar de tweede keer dat de energieprijzen in Noorse regio’s negatief zijn. De eerste keer was op 8 augustus in de nasleep van storm Hans.